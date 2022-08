Disastro ecologico Oder, Polonia esclude causa mercurio

(ANSA) - ROMA, 14 AGO - Test di laboratorio eseguiti su campioni prelevati dalle acque del fiume Oder hanno rilevato elevati livelli di sale, ma nessuna traccia di mercurio: lo ha reso noto il ministero dell'Ambiente polacco riferendosi alla moria di pesci che negli ultimi giorni ha colpito il corso d'acqua tra la Polonia e la Germania. Lo riportano i media internazionali.

La causa del disastro ecologico, quindi, è ancora sconosciuta. In precedenza si era ipotizzato che a causare la morte di migliaia di pesci - oltre ad anatre e uccelli - fosse stata una quantità di mercurio scaricata nel fiume oppure liberata dai fondali a causa di lavori di dragaggio. Anna Moskwa, ministra del Clima e dell'ambiente, ha detto che le analisi dei campioni d'acqua prelevati sia in Polonia sia in Germania hanno rivelato livelli elevati di sale.

Venerdì il premier polacco Mateusz Morawiecki aveva detto che "enormi quantità di rifiuti chimici" sono state probabilmente scaricate nel secondo fiume più lungo del Paese, impegnandosi a fare tutto il possibile per limitare la portata del disastro ecologico.

Da parte sua, il ministro dell'Interno polacco aveva offerto una ricompensa dell'equivalente di circa 200.000 euro a chiunque fornisse informazioni sui responsabili. (ANSA).