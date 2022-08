Gli ucraini contrattaccano al sud, colpiti i rifornimenti russi

Le truppe ucraine rafforzano le loro posizioni nel sud, mettendo a segno due micidiali raid sulle linee di rifornimento dei militari russi che dall'inizio della guerra occupano la regione di Kherson. "Non possono farci nulla sul campo di battaglia", afferma il presidente Volodymyr Zelensky. Ma Mosca risponde che i massicci aiuti militari dell'Occidente a Kiev non potranno impedire una vittoria russa, e intanto annunciano nuovi successi, sebbene limitati, sul fronte orientale del Donbass.

Nel frattempo, come avviene da parecchi giorni, le due parti si scambiano accuse di effettuare bombardamenti nei pressi della centrale nucleare nella regione di Zaporizhzhia, controllata dai russi. Un membro del governo locale filorusso, Vladimir Rogov, ha detto che gli ucraini hanno ripreso a colpire la città di Energodar, e razzi sono caduti anche lungo la riva del Dnepr, dove sorge l'impianto. Kiev afferma che sono i russi a compiere i bombardamenti, e i servizi d'intelligence del ministero della Difesa accusano i russi di pianificare un'azione contro il sito sotto false insegne ucraine.

Le forze di Kiev annunciano di aver colpito e messo fuori uso un secondo ponte sul Dnepr, sulla diga di Nova Kakhovka, usato dai russi per rifornire le proprie truppe nella regione di Kherson, che controllano fin dai primi giorni della guerra. Il raid segue quello che il mese scorso aveva colpito il ponte di Antonivsky con l'impiego dei missili Himars forniti dagli Stati Uniti. In tal modo, sottolinea nel suo bollettino quotidiano l'intelligence militare britannica, le due principali arterie per l'approvvigionamento delle forze degli invasori "sono ora probabilmente fuori uso". Ciò che mette gli ucraini in condizione di continuare con maggiore efficacia la loro controffensiva nella regione.

I comandi di Kiev sostengono di essere riusciti a respingere diversi nuovi tentativi di avanzata dei russi nella regione orientale del Donbass. Ma di segno opposto sono i bollettini militari russi, secondo i quali le forze congiunte russe e delle Repubbliche autoproclamate di Donetsk e Lugansk hanno strappato al controllo ucraino il villaggio di Piski e distrutto un sistema missilistico Himars. Il portavoce del ministro della Difesa di Mosca, Igor Konahenkov, ha aggiunto che i bombardamenti russi hanno ucciso 70 soldati ucraini nell'area di Gavrilovka, nella regione nord-orientale di Kharkiv, e circa 270 in due località della regione di Donetsk.

"Le iniezioni multimiliardarie di aiuti militari per l'Ucraina non hanno un impatto sostanziale sul ritmo della nostra operazione speciale. I suoi obiettivi e compiti saranno realizzati", ha affermato il direttore del dipartimento Nord America del ministero degli Esteri russo, Alexander Darchiev. Il diplomatico ha accusato Washington di "fare una guerra alla Russia fino all'ultimo ucraino".

Ma ciò non impedisce alle due potenze di parlarsi. Lo stesso Darchiev ha infatti confermato che gli Usa e la Russia continuano a trattare uno scambio di prigionieri. Mosca dovrebbe liberare la cestista Brittney Griner, e forse l'ex Marine Paul Whelan, in cambio del noto trafficante d'armi russo Viktor Bout, soprannominato il 'mercante di morte'. Bout è stato arrestato in Thailandia nel 2008 e sta scontando una condanna a 25 anni di carcere negli Stati Uniti.