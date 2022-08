Cuba: incendio, trovati i cadaveri di 4 vigili del fuoco

Una squadra di specialisti cubani ha localizzato ieri i resti di quattro vigili del fuoco che risultavano dispersi nell'ambito dell'operazione di spegnimento di un mega incendio prodotto da un fulmine in un deposito di greggio e carburante nella provincia occidentale di Matanzas, ora praticamente spento.

La notizia, riferisce oggi l'agenzia di stampa Prensa latina, è stata comunicata durante un incontro presieduta dal presidente della Repubblica, Miguel Díaz-Canel.

Fino a ieri il bilancio ufficiale dell'incendio era di due morti, molte decine di feriti e 14 scomparsi, probabilmente tutti membri dei vigili del fuoco accorsi per primi sul posto per contrastare le fiamme.

Il ministro della Salute pubblica, José Angel Portal, ha confermato nel corso della riunione che 22 persone rimangono ricoverate in ospedale, di cui sette in condizioni critiche o gravi.

Durante il fine settimana, ha indicato da parte sua il governatore di Matanzas, Mario Sabines, si procederà al recupero della zona industriale e delle aree circostanti danneggiate, al monitoraggio ambientale, al ripristino della logistica nella distribuzione dei combustibili, nonché alla ricerca delle altre vittime attualmente considerate disperse.