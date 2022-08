Ucraina: in partenza altre due navi cariche di cereali

(ANSA) - ROMA, 12 AGO - Due navi cargo cariche di cereali partiranno oggi dall'Ucraina dirette in Iran e in Turchia: lo ha reso noto il Centro congiunto di coordinamento delle esportazioni di cereali, secondo quanto riporta il Kyiv Independent.

La nave diretta in Iran è la Star Laura, con 60.150 tonnellate di mais, mentre quella diretta in Turchia - la Sormovskiy - trasporterà 3.050 tonnellate di grano.

Da parte sua, il ministro ucraino delle Infrastrutture, Oleksandr Kubrakov, ha reso noto che la nave Brave Commander - che arriverà in Ucraina oggi - consegnerà 23.000 tonnellate di grano all'Etiopia. (ANSA).