Guterres, 'chiaro impegno' per denuclearizzazione Corea Nord

(ANSA) - SEUL, 12 AGO - Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha espresso oggi il suo "chiaro impegno" per la denuclearizzazione della Corea del Nord durante la sua visita a Seul.

Guterres è arrivato a Seul ieri dopo un viaggio in Giappone, dove ha tenuto un discorso per celebrare il 77mo anniversario del primo attacco nucleare al mondo, a Hiroshima. "Vorrei riaffermare il nostro chiaro impegno per la denuclearizzazione completa, verificabile e irreversibile della penisola coreana, della Repubblica Democratica Popolare di Corea", ha detto durante un incontro con il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol, usando il nome ufficiale della Corea del Nord. (ANSA).