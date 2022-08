Giappone, per la terza settimana ha più contagi al mondo

(ANSA) - TOKYO, 13 AGO - Il Giappone ha registrato il più alto numero di infezioni da Covid di ogni altro Paese al mondo per la terza settimana di fila. A dirlo è l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), dopo aver aggiornato i dati a livello globale per le singole nazioni, con un totale nella prima settimana di questo mese a 6.980.500 casi, il 3% in più rispetto ai sette giorni precedenti. Con i suoi quasi 1,5 milioni di contagi (+9%) tra l'1 e il 7 agosto, il Giappone rappresenta circa il 20% dell'intera casistica mondiale.

Preoccupanti anche i casi dei decessi, con poco più di 1.000 morti, una cifra che pone il Paese del Sol Levante al quarto posto, dopo Stati Uniti, Brasile e Italia. L'Oms specifica che le cifre comunque potrebbero essere più alte perché alcuni Paesi hanno modificato il modo di somministrare i tamponi fino a ridurre considerevolmente la quantità di test disponibili.

La variante BA.5 della Omicron attualmente è il ceppo dominante in Giappone con quasi la maggior parte dei casi accertati a fine luglio. Con l'inizio ufficiale delle vacanze estive di metà agosto, a partire da quest'oggi, in anticipazione della ricorrenza dell'Obon, che commemora e ricorda i defunti, le autorità nipponiche hanno preferito limitare le restrizioni alle attività commerciali e ai movimenti delle persone. (ANSA).