Germania: Schroeder fa causa al parlamento tedesco

(ANSA) - BERLINO, 12 AGO - L'ex cancelliere tedesco Gerhard Schroeder fa causa al parlamento tedesco: vuole riavere il suo ufficio e vari privilegi.

In primavera la Commissione per il bilancio del Bundestag aveva tolto a Schroeder il suo diritto a un ufficio, a un team di assistenti e altri privilegi che sono solitamente riservati agli ex capi del governo. Ora Schroeder ha intrapreso le vie legali, come ha confermato il suo avvocato a Dpa.

La decisione della Commissione parlamentare è dovuta al fatto che Schroeder non rispetterebbe più correttamente i ruoli e le mansioni ufficiali di un ex cancelliere e i relativi obblighi richiesti. L'anno scorso erano stati spesi più di 400.000 euro per il personale dell'ufficio di Schröder, mentre la sua pensione personale di 8.300 euro non è stata comunque sospesa.

Da tempo l'ex leader socialdemocratico è fortemente criticato per le sue posizioni dirigenziali all'interno delle aziende di stato russe, così come per la sua stretta amicizia con il presidente russo Vladimir Putin. Pochi giorni fa, una prima decisione di una commissione locale della Spd ha intanto respinto le richieste di espellere Schroeder dal partito socialdemocratico. (ANSA).