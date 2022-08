E' emergenza siccità in Inghilterra, restrizioni per l'acqua

(ANSA) - LONDRA, 12 AGO - Una emergenza siccità sta per essere lanciata dalle autorità britanniche per vaste zone dell'Inghilterra a causa della prolungata mancanza di precipitazioni e delle ultime ondate di caldo, inclusa quella attualmente in corso con temperature massime previste fra 35 e 37 gradi.

Per i media del Regno Unito si attende "a breve" la comunicazione ufficiale del National Drought Group ma già secondo quanto anticipato si prevede che lo stato di emergenza riguarderà la capitale Londra, oltre a diverse contee fra cui Kent, Hertfordshire, Northamptonshire, Devon e Cornovaglia.

Fra le misure che l'annuncio comporta ci sono forme di razionamento dell'acqua, con meno barriere per le società del settore idrico che vogliono vietare ai clienti di irrigare il giardino o lavare l'auto, ma anche restrizioni più severe, estendendo i divieti alla pulizia di edifici, veicoli e finestre, oltre alla possibilità di prelevare più acqua del solito dai fiumi con l'autorizzazione del governo.

Intanto il Met Office ha alzato l'allerta incendi per il sud Inghilterra a fronte di condizioni ambientali fra le più difficili da decenni. (ANSA).