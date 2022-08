Usa, uomo armato cerca di entrare in uffici Fbi a Cincinnati

(ANSA) - NEW YORK, 11 AGO - Una persona armata ha cercato di entrare nella sede dell'Fbi a Cincinnati, in Ohio, prima di scappare e far perdere le sue tracce. Lo riportano i media americani.

"Alle 9 del mattino un individuo armato ha cercato di entrare nell'edificio dell'Fbi. Dopo che è scattato l'allarme e gli agenti speciali sono stati attivati, l'uomo è scappato verso nord", afferma l'ufficio dell'Fbi di Cincinnati.

L'uomo che ha cercato di entrare nella sede dell'Fbi a Cincinnati - si è poi appreso - aveva una pistola e un fucile, probabilmente un AR-15. Alcuni colpi di arma da fuoco sarebbero stati sparati quando alcuni agenti speciali sono intervenuti.

