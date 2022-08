Kiev, bene Lettonia su Russia, 'esempio per altri Stati'

(V. 'Parlamento Lettonia, 'Russia stato sponsor...' delle 10:54) (ANSA) - ROMA, 11 AGO - "Grazie al Parlamento lettone, Saeimas, e a tutti i suoi membri per aver riconosciuto la Russia come Stato sponsor del terrorismo. Una mossa tempestiva: la Russia meritava da tempo questo status con le sue azioni in Ucraina e non solo. L'Ucraina incoraggia altri Stati e organizzazioni a seguirne l'esempio": lo scrive sul suo account Twitter il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, commentando l'adozione da parte del Parlamento di Riga di una risoluzione con cui dichiara la Russia "Stato sponsor del terrorismo" e secondo la quale le sue azioni in Ucraina costituiscono "un genocidio mirato contro il popolo ucraino". (ANSA).