Gb: nuova ondata di caldo, è allerta massima per incendi

Arriva una nuova ondata di caldo in Gran Bretagna, con temperature massime previste tra i 35 e i 37 gradi, in particolare per l'Inghilterra meridionale e centrale, e parti del Galles. Oltre ad avvertire i cittadini di prendere le dovute precauzioni per l'aumento delle temperature, il Met Office ha anche emesso l'allerta massima per la possibilità di incendi nel fine settimana, con un livello di rischio "eccezionale", in quanto alle alte temperature si aggiunge il periodo record di siccità, coi prati inglesi seccati dal sole che possono prendere fuoco, come accaduto in diverse zone di Londra in luglio.

Secondo il Met Office, proprio il mese scorso è stato per l'Inghilterra quello con meno precipitazioni dal lontano 1935.

