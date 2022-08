Sydney Opera House si colora di rosa per Olivia Newton-John

Oggi la Sydney Opera House si colorerà di rosa in onore di Olivia Newton-John, la star di Grease morta lunedì negli Stati Uniti. Lo scrive la Cnn.

Altri siti australiani, tra cui l' Optus Stadium di Perth e la stazione ferroviaria di Flinders Street a Melbourne, si sono illuminati di rosa ieri sera in memoria dell'artista nata nel Regno Unito e diventata una delle celebrità più amate d'Australia.

Il premier dello stato vittoriano Dan Andrews ha affermato che la decisione è stata presa "per ricordare Olivia Newton John e il suo enorme contributo alla consapevolezza, alla ricerca e alla cura del cancro".

L'immagine di Newton-John è stata trasmessa anche sul lato di Fed Square, un luogo di arte e cultura nel centro di Melbourne.

La Newton-John è sopravvissuta a due ricadute di cancro al seno, uno all'inizio degli anni '90, l'altro nel 2017. Nel settembre 2018 ha rivelato che stava ancora una volta combattendo la malattia.