G7,controllo Mosca su centrale è 'pericolo per regione'

(ANSA) - ROMA, 10 AGO - Il controllo della Russia sulla centrale nucleare di Zaporizhzhia in Ucraina "mette in pericolo la regione". Lo afferma il G7.

"Esigiamo che la Russia renda immediatamente al suo legittimo proprietario, l'Ucraina, il controllo totale della centrale nucleare di Zaporizhzhia", si legge in un comunicato del G7 pubblicato dalla Germania che ne detiene la presidenza di turno.

Lo staff ucraino che opera nella centrale nucleare "deve essere nelle condizioni di esercitare il suo compito senza minacce o pressioni", si legge ancora nel comunicato dei ministri degli Esteri del G7. (ANSA).