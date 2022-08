Siria: Ong,4 persone uccise in raid aereo turco nel nord-est

(ANSAmed) - BEIRUT, 09 AGO - Quattro persone sono state uccise oggi nel nord della Siria da un raid aereo turco. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui l'attacco, compiuto con un drone, è avvenuto a Qamishli, capitale della regione semi-autonoma nel nord-est della Siria controllata dal Partito dei lavoratori curdi (Pkk).

Non si hanno al momento informazioni sulle identità delle vittime, né è possibile precisare se siano civili o militari.

La Turchia ha intensificato negli ultimi giorni gli attacchi aerei e di artiglieria contro postazioni del Pkk nel settore occidentale e in quello orientale della frontiera con la Siria.

E questo dopo che nell'ultimo incontro a Sochi tra il presidente russo Vladimir Putin e quello turco Recep Tayyep Erdogan, Mosca e Ankara si sono accordate per un alleggerimento della presenza militare turca nel settore centrale della frontiera. (ANSAmed).