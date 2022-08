Piogge torrenziali a Seul, 7 morti e sei dispersi

(ANSA) - PECHINO, 09 AGO - Le pesanti piogge, le peggiori degli ultimi 80 anni, hanno colpito Seul e le regioni circostanti, causando sette morti e sei dispersi, oltre a provocare pesanti danni e disservizi tra allagamenti e blocco di metropolitana e servizi pubblici.

Sulla capitale sudcoreana, sulla vicina città portuale di Incheon e nella provincia di Gyeonggi sono caduti oltre 100 millimetri nelle misurazioni aggiornate alla scorsa notte, con picchi fino a 141,5 millimetri, un picco che non si registrava dal 1942. Fuori servizio sono finite molte strutture pubbliche - come per le ferrovie - a Seul, Incheon e altre aree. Circa 80 sezioni stradali, tre tratti sotterranei e 26 parcheggi lungo il fiume della capitale sono stati bloccati per motivi di sicurezza.

Il ministero dell'Interno ha aggiornato il suo livello di sorveglianza dei danni causati dalle inondazioni da 'allerta' a 'gravi' all'una di notte di martedì.

L'agenzia meteorologica ha messo in guardia su un ulteriore peggioramento, prevedendo più piogge fino a 300 mm sull'area della capitale e sulla provincia di Gangwon fino a domani. Anche le parti settentrionali delle province di Chungcheong e le regioni interne nordoccidentali della provincia di Gyeongsang del Nord potrebbero essere interessate da forti piogge fino a 200 mm.

Il Korea Forest Service, ha riferito l'agenzia Yonhap, ha emesso avvisi di frana in 47 città e contee della nazione, inclusi nove distretti a Seul, parti delle province di Incheon, Gyeonggi, Gangwon e Chungcheong settentrionale e meridionale.

