Francia: stasera operazione salvataggio beluga nella Senna

(ANSA) - RENNES, 09 AGO - L'operazione di salvataggio della balena beluga, un cetaceo lungo quattro metri e del peso di circa 800 kg, che si trova da venerdì in un bacino della Senna a Saint-Pierre-La-Garenne (Eure), sarà effettuata questa sera, ha annunciato la prefettura.

"Un'operazione di trasporto del beluga, disperso nella Senna, sarà tentata in serata", ha dichiarato ai media la prefettura dell'Eure, che sta conducendo l'operazione di salvataggio dell'animale, che di solito vive in acque fredde. (ANSA).