Mosca ribadisce,non ci sono condizioni per summit Putin-Zelensky

(ANSA) - ROMA, 08 AGO - Non ci sono ancora le condizioni per un incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e quello ucraino Volodymyr Zelensky. E' quanto ribadisce il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dall'agenzia Tass.

Tale incontro "potrebbe aver luogo dopo che i negoziatori hanno finito i compiti a casa, e questo elemento ancora non c'è", ha affermato Peskov, rispondendo ad una domanda su una proposta avanzata dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan per un incontro al vertice russo-ucraino.

Erdogan aveva discusso con Putin di diversi argomenti, tra i quali la guerra in Ucraina, durante un summit svoltosi a Sochi il 5 agosto. (ANSA).