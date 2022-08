Gaza: cessate il fuoco tiene dopo inizio incerto

(ANSA) - ROMA, 08 AGO - Il cessate il fuoco di Gaza sembra reggere dopo un inizio incerto, mentre le tensioni degli ultimi giorni si vanno placando, secondo quanto riferisce il Times of Israel.

Un razzo è stato abbattuto stanno dall'Iron Dome pochi minuti dopo l'inizio della tregua, ma ora le parti stanno mantenendo la calma. L'esercito israeliano mantiene in vigore le restrizioni sulle città di confine, ma potrebbe riconsiderarle in mattinata, aggiunge il sito del giornale israeliano. (ANSA).