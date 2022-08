Usa: quattro musulmani uccisi, polizia Albuquerque indaga

(ANSA) - NEW YORK, 07 AGO - La polizia di Albuquerque, New Mexico, ha aperto un'indagine sulla morte di quattro musulmani, tre uccisi di recente e uno nel novembre 2021. Gli omicidi, secondo le autorità, sembrerebbero legati. Da qui l'invito alla popolazione a fare attenzione e l'apertura di un portale per denunce e informazioni utili.

Muhammad Afzaal Hussain e Aftab Hussein, due pakistani che frequentavano la stessa moschea, sono stati uccisi a una settimana di distanza, Hussain l'1 agosto e Hussein il 26 luglio. Nella notte fra venerdì e sabato è stato ucciso un terzo musulmano, un "ragazzo giovane" secondo indiscrezioni di cui non è stata diffusa l'identità. I tre omicidi sembrerebbero legati alla morte di Mohammad Ahmadi, musulmano dell'Afghanistan ucciso davanti al negozio che aveva insieme al fratello. (ANSA).