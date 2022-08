Usa: Marine fanno la storia, arriva primo generale afroamericano

(ANSA) - NEW YORK, 07 AGO - Il tenente generale dei Marine Michael Langley fa la storia: è promosso e diventa il primo generale afroamericano con quattro stelle nei 246 anni di vita del Us Marine Corp. Langley guiderà il comando americano in Africa. "Sono onorato. E' una pietra miliare soprattutto per quello che significherà guardando avanti, per quei giovani che aspirano e guardano ai Marine come un'opportunità", afferma Langley. (ANSA).