ANSA/ Kenya al voto, capo opposizione favorito per dopo-Kenyatta

di Freddie Del Curatolo (ANSA) - NAIROBI, 07 AGO - Il Kenya si avvicina alle elezioni generali del 9 agosto intravedendo un cambio della guardia fra presidente e principale oppositore: una 'staffetta' che però non fuga i timori di nuove sanguinose violenze post-elettorali in un Paese considerato isola di stabilità e potenza regionale della tormentata Africa Orientale.

Nello Stato dove si incrociano interessi di Usa, Cina e Russia, i sondaggi indicano come grande favorito il leader dell'opposizione, Raila Odinga, che potrebbe imporsi sull'unico sfidante di rilievo: William Ruto, il vice dell'attuale presidente Uhuru Kenyatta, che dopo il secondo mandato quinquennale non può ricandidarsi.

Si tratta del triangolo di potere che già nel 2007 portò il paese sull'orlo della guerra civile, con più di mille morti nei mesi post-elezioni, sebbene all'epoca Ruto fosse delfino di Odinga. L'organizzazione per la difesa dei diritti umani americana Human Right Watch (Hrw) ha espresso preoccupazione per le prossime settimane dato che sangue scorse anche dopo le ultime elezioni, quelle del 2017 in cui Kenyatta e Ruto si allearono per sconfiggere Odinga: le vittime dell'impunito braccio violento della legge furono almeno 104.

La campagna elettorale ha avuto toni accesi ed è stata connotata dall'inaspettato appoggio di Kenyatta al proprio oppositore Odinga: non a caso Ruto ha più volte accusato il rivale di non avere un programma e di essere "il progetto di Kenyatta". Dal canto suo Odinga ha definito Ruto persona senza "nessun riguardo per l'etica e la morale pubblica". Parole a cui si sono aggiunte quelle di Kenyatta che ha chiesto di "non eleggere un ladro" che peraltro si era scelto e con cui ha coabitato malamente nella presidenza per mesi.

Le diatribe politiche, almeno quelle con maggior risalto sui media, hanno riguardato poco una questione fondamentale: il debito pubblico della prima potenza economica dell'Africa Orientale e settima nel continente è pari a circa 65 miliardi di dollari al cambio attuale (68,1% del Pil), un abisso in progressivo approfondimento da dieci anni. Buona parte dell'indebitamento è formato da finanziamenti per infrastrutture (strade, ferrovie, porti, tecnologia) frutto di accordi con la Cina, oltre che con Giappone, Usa e Ue.

Inoltre le dichiarazioni pro-Ucraina fatte all'Onu dal rappresentante della Nairobi di Kenyatta (e quindi di Odinga) incideranno sull'economia ed in particolare sull'agricoltura dato che la Russia è il primo importatore di tè e principale esportatore di grano in Kenya. Proprio sul settore agricolo verte l'autarchico programma di Ruto, accolto con fastidio da Pechino.

Odinga invece punta su lotta a corruzione ed evasione fiscale, cavalli di battaglia della sua vice, l'ex Ministro della Giustizia Martha Karua, in linea con richieste degli Usa.

Kenyatta lascia una nazione che è cresciuta soprattutto nelle relazioni diplomatiche. L'amministrazione americana di Joe Biden ha più volte lodato il suo ruolo di pacificatore nell'Etiopia del conflitto tigrino, al confine tra Ruanda e Congo-Kinshasa e in Sud Sudan.

Ma l'ultimo sforzo di Kenyatta - figlio di Jomo, il primo presidente del Kenya appena affrancato dal colonialismo britannico - è quello di cercare una transizione pacifica all'interno del Paese piagato dalla corruzione: Rigathi Gachagua, il vice di Ruto, è stato rinviato a giudizio di recente per non essere riuscito a dimostrare la provenienza di buona parte - circa 20 milioni di dollari - del suo patrimonio.

(ANSA).