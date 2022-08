ANSA/ Kenya al voto, capo opposizione favorito per dopo-Kenyatta

Il Kenya vota oggi intravedendo un cambio della guardia fra presidente e principale oppositore: una 'staffetta' che però non fuga i timori di nuove sanguinose violenze post-elettorali in un Paese considerato isola di stabilità e potenza regionale della tormentata Africa Orientale.

Nello Stato dove si incrociano interessi di Usa, Cina e Russia, i sondaggi indicano come grande favorito il leader dell'opposizione, Raila Odinga, che potrebbe imporsi sull'unico sfidante di rilievo: William Ruto, il vice dell'attuale presidente Uhuru Kenyatta, che dopo il secondo mandato quinquennale non può ricandidarsi.

Si tratta del triangolo di potere che già nel 2007 portò il paese sull'orlo della guerra civile, con più di mille morti nei mesi post-elezioni, sebbene all'epoca Ruto fosse delfino di Odinga. L'organizzazione per la difesa dei diritti umani americana Human Right Watch (Hrw) ha espresso preoccupazione per le prossime settimane dato che sangue scorse anche dopo le ultime elezioni, quelle del 2017 in cui Kenyatta e Ruto si allearono per sconfiggere Odinga: le vittime dell'impunito braccio violento della legge furono almeno 104.

La campagna elettorale ha avuto toni accesi ed è stata connotata dall'inaspettato appoggio di Kenyatta al proprio oppositore Odinga: non a caso Ruto ha più volte accusato il rivale di non avere un programma e di essere "il progetto di Kenyatta". Dal canto suo Odinga ha definito Ruto persona senza "nessun riguardo per l'etica e la morale pubblica". Parole a cui si sono aggiunte quelle di Kenyatta che ha chiesto di "non eleggere un ladro" che peraltro si era scelto e con cui ha coabitato malamente nella presidenza per mesi.