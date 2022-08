Lavrov critica Usa su gestione Onu, scrive a Guterres

(ANSA) - PHNOM PENH, 05 AGO - La Russia ha inviato di recente una lettera al Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, lamentando il fatto che gli Stati Uniti stanno trascurando le loro responsabilità di Paese che ospita la sede dell'organizzazione: lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, secondo quanto riporta la Tass.

"Gli Stati Uniti, in quanto Paese che ospita la sede dell'organizzazione, hanno l'obbligo legale nei confronti dell'Onu e di tutti i suoi membri di fare tutto il possibile affinché qualsiasi Paese membro dell'Onu possa partecipare normalmente e tranquillamente ai lavori di tutti gli organi dell'organizzazione. Gli Stati Uniti, ovviamente, si stanno sottraendo a questo obbligo. Di recente ho inviato una lettera al Segretario generale delle Nazioni Unite (Antonio Guterres), che a sua volta ha il dovere di far sì che il Paese ospitante si comporti in modo decente", ha detto Lavrov ai giornalisti a margine del vertice Asean in Cambogia. (ANSA).