Francia: Beluga riavvistato nella Senna, è molto 'sfuggente'

(ANSA) - PARIGI, 05 AGO - Il beluga avvistato per la prima volta martedì mattina nella Senna e localizzato ieri vicino ad una diga, a circa 100 km da Parigi, è stato riavvistato oggi nella stessa zona ma è "molto sfuggente": è quanto riferisce Gérard Mauger, vicepresidente del Groupe d'Etude des Cétacés du Cotentin (GEEC), precisando che l'animale ha "lo stesso comportamento di ieri: abbiamo la sensazione che sia molto sfuggente, fa delle brevissime apparizioni in superficie, a cui seguono lunghe apnee". "Tentiamo di avvicinarlo con molta cautela - ha aggiunto l'esperto - ma è una situazione difficile, cambia molto spesso direzione". Anche oggi, il beluga si trova tra la diga di Poses e quella di Saint-Pierre-la-Garenne, più o meno a metà strada tra il porto di Le Havre e Parigi.

Secondo Mauger, quattro imbarcazioni sono nella zona, quella dei pompieri, quella dell'Ufficio francese responsabile per la biodiversità, quella dell'associazione Sea Shepherd e quella della Société nationale de sauvetage en mer.

Ieri, la prefettura di zona ha precisato che il suo stato di salute è "preoccupante", in quanto "sembra presentare alterazioni cutanee ed è dimagrito". Il beluga, è una specie protetta di cetaceo che vive abitualmente in acque fredde. Le autorità hanno lanciato un appello alla cautela e hanno chiesto "a tutta la popolazione di non tentare di avvicinarsi o entrare in contatto con l'animale per facilitare il lavoro di tutti i servizi dello Stato mobilitati per la conservazione della fauna selvatica". (ANSA).