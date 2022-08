Caso Griner: Blinken, 'perseguiremo' offerta Mosca scambio

(ANSA) - PHNOM PENH, 05 AGO - Gli Stati Uniti "perseguiranno" l'offerta fatta oggi dalla Russia per discutere uno scambio di prigionieri che coinvolga la cestista Griner: lo ha detto Il segretario di Stato americano Antony Blinken a margine dell'East Asia Summit in Cambogia. "Il ministro degli Esteri (russo) Lavrov ha detto questa mattina... che sono pronti a impegnarsi" per uno scambio della star statunitense detenuta, ha affermato Blinken: "E noi lo perseguiremo". (ANSA).