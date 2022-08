Venezuela: attentato Maduro, 8 anni a ex deputato oppositore

(ANSA) - CARACAS, 04 AGO - Juan Requesens, ex deputato dell'Assemblea nazionale e leader del partito di opposizione Primero Justicia, è stato condannato oggi a otto anni di reclusione per il reato di "cospirazione" in un processo per il "tentato omicidio" del presidente del Venezuela, Nicolás Maduro, con l'utilizzazione di droni, il 4 agosto 2018 a Caracas.

A rendere pubblica la notizia è stato l'avvocato di Requesens, Joel García, che non ha esitato a definire "arbitrario" il processo conclusosi oggi, annunciando che il collegio di difesa presenterà ricorso contro la sentenza.

Questo perché, ha spiegato, attraverso il processo non è stato possibile provare che Requesens, 33 anni, è stato responsabile dei crimini di cui è accusato. "Juan è innocente - ha assicurato in una intervista radiofonica - perché in quel processo non è stato possibile provare nulla, lo dico ben consapevole delle mie dichiarazioni".

Oltre a Requesens, altri 18 imputati, 16 civili e due militari, sono stati giudicati colpevoli e condannati al carcere per l'attacco contro Maduro, avvenuto sulla Avenida Bolívar di Caracas in una cerimonia per l'anniversario della Guardia nazionale.

In quell'occasione, oltre a Maduro c'erano la moglie, Cilia Flores, alti funzionari pubblici, membri del governo e delle Forze armate.

"Tutti gli imputati - ha infine detto l'avvocato - sono stati giudicati colpevoli, alcuni anche con una pena di 30 anni di reclusione".

Da parte sua il tribunale ha anche firmato un ordine di arresto ed estradizione per Julio Borges, fino a qualche tempo fa capo delle Relazioni internazionali del governo dell'autoproclamato presidente ad interim venezuelano Juan Guaidó, e di Osman Delgado Taboskyc, presunto finanziatore del gruppo che ha guidato il fallito attacco contro Maduro. (ANSA).