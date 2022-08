Governatore California a Hollywood, boicotti Stati anti-aborto

(ANSA) - NEW YORK, 04 AGO - Il governatore democratico della California, Gavin Newsom, ha lanciato una nuova provocazione ai repubblicani chiedendo ad Hollywood di prendere le distanze da quegli Stati che non sostengono il diritto all'aborto o la comunità Lgbtq+.

Al motto 'Walk the Walk', in uno spot sul magazine Variety, il governatore ha invitato gli studios a scegliere di 'camminare lungo il cammino' dei valori progressisti e di fermare le produzioni in Stati come la Georgia e l'Oklahoma. Allo stesso tempo ha appoggiato una proposta di legge che offre 1,65 miliardi di dollari di sgravi fiscali per i prossimi cinque anni alle produzioni televisive e cinematografiche che restano in California.

Nonostante giganti dell'intrattenimento come Walt Disney Company, Netflix e Comcast abbiano annunciato che aiuteranno ad abortire le impiegate residenti in Stati in cui l'interruzione di gravidanze è vietata o fortemente limitata tuttavia non hanno manifestato l'intenzione di trasferire i loro uffici. Ad esempio la Paramount+ sta continuando in Oklahoma la produzione di 'Tulsa King', il nuovo film con Sylvester Stallone. (ANSA).