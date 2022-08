In fiamme in Germania il bosco Grunewald di Berlino

E' in fiamme il bosco Grunewald di Berlino, nella parte occidentale della città. L'incendio, riportano i media, è stato provocato da numerose esplosioni in un deposito di munizioni ed esplosivi della polizia della capitale. Da questa mattina il susseguirsi di detonazioni ha reso difficili le operazioni di spegnimento. L'incendio interessa attualmente un'area di circa 1,5 ettari, che è stata circondata dai vigili del fuoco. I pompieri non possono però avvicinarsi ancora al deposito. Diverse linee ferroviarie della città sono state interrotte, così come tratti di autostrada.