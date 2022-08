Esercito Israele rinforza schieramento attorno a Striscia Gaza

(ANSA) - TEL AVIV, 04 AGO - L'esercito israeliano ha deciso di rinforzare lo schieramento delle proprie truppe attorno alla Striscia di Gaza dopo le recenti minacce della Jihad islamica palestinese. La divisione 'Gaza' sarà rinforzata con artiglieria, fanteria, truppe corazzate e forze speciali. Il premier Yair Lapid ha tenuto oggi una riunione di valutazione con gli ufficiali di sicurezza nel quartier generale dell'esercito a Tel Aviv. Anche in relazione della possibile chiusura di strade vicino l'enclave palestinese in relazione alle minacce della Jihad, dopo l'arresto del capo dell'organizzazione in Cisgiordania. "Non accetteremo una situazione in cui i gruppi terroristici possano interrompere la vita quotidiana dei residenti della zona" israeliana attorno alla Striscia, ha detto Lapid. (ANSA).