Taiwan, 'determinati' a proteggere isola da minacce Cina

(ANSA) - TAIPEI, 02 AGO - L'esercito di Taiwan si è detto oggi "determinato, capace e fiducioso" di poter proteggere l'isola dalle crescenti minacce della Cina legate a una possibile visita sull'isola della presidente della Camera degli Stati Uniti, Nancy Pelosi.

"Stiamo preparando meticolosamente vari piani e truppe adeguate saranno inviate per rispondere in linea con i regolamenti di risposta alle situazioni di emergenza e alla minaccia posta dal nemico", ha reso noto il ministero della Difesa di Taipei in un comunicato. (ANSA).