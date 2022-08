Francia: 27 dipartimenti in allerta arancione caldo torrido

(ANSA) - PARIGI, 02 AGO - Si va progressivamente allargando l'ondata di caldo torrido sul territorio della Francia. Secondo quanto riferito da Météo-France, domani saranno un totale di 27 i dipartimenti piazzati in vigilanza arancione, 22 in più rispetto ad oggi. Gran parte di questi dipartimenti, equivalente francese delle province, si concentra nell'est e nel sud-est della Francia. Il picco di calore verrà raggiunto domani, con temperature massime "spesso superiori o uguali a 35°C con punte a 39-40 gradi", precisa Météo-France. Tra l'altro, 41 dipartimenti sono piazzati in allerta gialla.

Un miglioramento sul piano delle temperature si profila a partire da venerdì. Ieri, Météo France ha annunciato che quello di luglio è stato il secondo mese più secco dal 1958 e oggi il quotidiano Le Monde titola in prima pagina: "Luglio 2022, una siccità storica in Francia".

Nell'Ile-de-France, la regione di Parigi, i cittadini, come anche le amministrazioni pubbliche e le aziende sono incitati, ma non obbligati, a razionare i loro consumi di acqua, evitando l'innaffiamento degli spazi verdi, il lavaggio dell'auto o limitandone l'uso domestico. (ANSA).