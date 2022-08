Ucraina: Ue versa prima tranche assistenza da 1 milione euro

(ANSA) - BRUXELLES, 01 AGO - La Commissione Ue ha esborsato la prima metà del milione di euro accordato all'Ucraina come assistenza macro-finanziaria. La seconda tranche, sempre di 500 milioni, sarà versata domani. Complessivamente l'intesa nell'Ue è di mettere sul tavolo 9 miliardi di euro a favore di Kiev.

Sempre dalla Commissione è arrivata la consegna dei primi 50 milioni di assistenza macro-finanziaria per la Moldavia per affrontare le esigenze finanziarie più urgenti del Paesi, indebolito prima dalla pandemia e poi dalla guerra in Ucraina.

