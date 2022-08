Senegal: opposizione e presidente reclamano la vittoria

(ANSA) - DAKAR, 01 AGO - L'opposizione senegalese sostiene di aver ottenuto "una larga maggioranza" nell'Assemblea nazionale alle elezioni legislative di ieri, nonostante anche il presidente Macky Sall abbia dichiarato la vittoria del proprio schieramento. Nessuno dei due fronti, però, precisa il numero dei propri deputati.

Aminata Touré, a capo della lista della coalizione presidenziale, ieri sera aveva assicurato di aver vinto in 30 dipartimenti su 46 e nelle circoscrizioni elettorali all'estero, pur riconoscendo la sconfitta nella capitale Dakar: "Questo ci dà sicuramente la maggioranza nell'Assemblea nazionale", ha detto. "Abbiamo registrato con stupore l'uscita" di Touré "che si presenta come la portavoce del presidente Macky Sall, il quale cerca ancora una volta di scippare i voti dei senegalesi che hanno appena dato una larga maggioranza all'Assemblea nazionale all'intercoalizione Yewwi Wallu", ha reagito la principale coalizione di opposizione.

Quest'ultima ha già dichiarato di voler sfruttare le elezioni per imporre una "coabitazione" al presidente Sall. Tali legislative, ultima tornata prima delle elezioni presidenziali del 2024, sono un banco di prova dopo le consultazioni elettorali locali di gennaio vinte dall'opposizione nelle grandi città del Senegal, noto per la propria stabilità. (ANSA).