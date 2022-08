Onu, basta un errore di calcolo per l'olocausto nucleare

(ANSA) - WASHINGTON, 01 AGO - "Basta un errore di calcolo per l'olocausto nucleare": è l'avvertimento lanciato dal Segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, in occasione della Decima conferenza del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari. "Siamo stati finora straordinariamente fortunati. Ma la fortuna non è una strategia. Né è uno scudo contro le tensioni geopolitiche che sfociano nel conflitto nucleare", ha commentato.

Guterres ha invitato le nazioni a "essere unite in un nuovo percorso verso un mondo libero dalle armi nucleari".

"L'eliminazione delle armi nucleari è l'unica garanzia che non verranno mai utilizzate", è stato l'appello del Segretario generale, il quale ha aggiunto che si recherà a Hiroshima per l'anniversario del bombardamento del 6 agosto 1945 da parte degli Stati Uniti. (ANSA).