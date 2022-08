Musk polemico, 'Usa liberino chi è in carcere per cannabis'

(ANSA) - NEW YORK, 01 AGO - "Perché non liberare" anche negli Stati Uniti "chi è in carcere per cannabis?". Elon Musk apre una nuova polemica criticando le autorità americane per aver proposto uno scambio di prigionieri al fine di liberare la giocatrice di basket Brittney Griner, arrestata in Russia per avere in valigia olio di cannabis. Gli Stati Uniti hanno proposto alla Russia il trafficante di Armi Viktor Bout, conosciuto anche come il 'mercato di morte', in cambio di Griner. (ANSA).