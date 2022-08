Iran, 'siamo in grado di costruire bomba atomica'

(ANSA) - ISTANBUL, 01 AGO - L'Iran è tecnicamente in grado di costruire la bomba atomica ma questo obiettivo non è al momento in programma. Lo ha fatto sapere il capo dell'Organizzazione per l'energia atomica iraniana Mohammed Eslami, secondo quanto riporta Mehr. Il funzionario iraniano ha anche criticato Israele per accuse secondo cui Teheran starebbe costruendo armi nucleari. (ANSA).