India, governo istituisce task-force su vaiolo delle scimmie

(ANSA) - NEW DELHI, 01 AGO - Il governo di Delhi ha istituito una task force per tenere sotto controllo il vaiolo delle scimmie. A oggi, il paese ha registrato quattro casi, tre in Kerala, uno nella capitale.

La preoccupazione è aumentata dopo la morte, la settimana scorsa, in Kerala, di un giovane, che accusava sintomi simili a quelli dell'infezione: medici ed esperti non hanno ancora terminato l'esame che dovrà appurare se il decesso possa essere riconducibile al vaiolo delle scimmie.

Il capo del team nominato dal governo, dr VK Paul, ha affermato che non c'è alcuna emergenza tale da creare panico e ha spiegato che l'incarico riguarda soprattutto il monitoraggio della malattia. (ANSA).