Berlino, non accetteremmo un'aggressione di Taiwan

(ANSA) - BERLINO, 01 AGO - "Dobbiamo rendere chiaro che la comunità internazionale non accetta che un Paese più grande aggredisca il vicino più debole andando contro il diritto internazionale. E questo vale anche per la Cina". Lo ha detto oggi a New York Annalena Baerbock, ministra tedesca degli Esteri, parlando con la stampa del suo Paese a margine della conferenza Onu sul Trattato di non proliferazione nucleare.

In merito alla conferenza, Baerbock ha dichiarato che "la brutale guerra di aggressione della Russia rende chiaro che le armi nucleari sono, purtroppo, un'amara realtà. Di questi tempi, l'impegno per la non proliferazione nucleare e la deterrenza nucleare non sono in contraddizione", confermando così sia l'impegno tedesco per la non proliferazione, sia quello per la condivisione nucleare all'interno della Nato. (ANSA).