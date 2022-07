Usa, spara a 2 impiegati in un centro estetico, ucciso dalla polizia

Vari episodi di violenza negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore.

Un uomo di 52 anni ha sparato e ucciso due impiegati, sposati tra loro, in un centro estetico a Summersville, in West Virginia, prima di essere a sua volta colpito dalla polizia. Lo riporta Abc news. Il killer, Patrick Wayne Cater, è morto in ospedale dopo essere stato ferito da due agenti intervenuti sul posto. Le due vittime si chiamavano Khuyen Van Le e Phi Anh Le e avevano 40 e 45 anni. Secondo le prime ricostruzioni della polizia, che sta indagando sul movente della sparatoria, anche Cater lavorava lì. Giovedì sera aveva finito il suo turno, se ne era andato e poi è tornato con una pistola semi-automatica aprendo il fuoco.

Un adolescente è stato ucciso da un uomo che lo ha assalito con un coltello lungo un fiume in Wisconsin. Altre 4 sono state gravemente ferite, mentre l'aggressore è stato fermato dalla polizia dopo una breve fuga. Lo riporta Abc news. Lo sceriffo della contea di St. Croix , dove è avvenuto l'incidente, ha descritto la scena come "caotica" e "spaventosa". "Sono sicuro che chiunque abbia assistito all'aggressione non lo dimenticherà mai", ha detto Scotto Knudson durante una conferenza stampa. Il ragazzo di 17 anni ucciso era del Minnesota ed è stato trasportato in un ospedale della zona ma è morto poco dopo, i feriti sono una donna e tre uomini, tutti sulla ventina, che stavano facendo il bagno lungo il fiume nella località di Apple. Il killer è un uomo di 52 anni.