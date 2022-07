Usa: dopo strage Uvalde aumentano insegnanti armati nelle scuole

(ANSA) - WASHINGTON, 31 LUG - Aumentano gli insegnanti e il personale armato nelle scuole americane dopo le ultime stragi, in particolare dopo il massacro alla Robb Elementary di Uvalde, in Texas. Lo riporta il New York Times.

Almeno 29 stati consentono a persone che non siano agenti di polizia o funzionari della sicurezza di portare armi nelle scuole. Secondo gli ultimi dati disponibili, che risalgono al 2018, il 2,6% delle scuole pubbliche aveva impiegati armati. Il numero oggi è sicuramente più alto. In Florida sono oltre 1.300 membri, in 45 distretti scolastici su 74, hanno deciso di parteicipare ad un programma di addestramento avviato dopo la strage al liceo di Parkland, nel 2018. In Texas almeno 402 scuole, circa un terzo del totale, prevedono la possibilità per gli insegnanti o impiegati di seguire un training per portare armi. In Ohio, dopo la strage di Uvalde, la durata dell'addestramento è stata ridotta a sole 24 ore. (ANSA).