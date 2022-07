Russia: tv, Anatoly Chubais ricoverato in Europa, è grave

(ANSA) - ROMA, 31 LUG - L'economista russo Anatoly Chubais, 67 anni, considerato uomo molto vicino al presidente Vladimir Putin fino al marzo scorso, quando lasciò il suo Paese circa un mese dopo l'inizio della guerra in Ucraina, è ricoverato in gravi condizioni "in una clinica europea". Lo scrive l'agenzia Tass citando come fonte la presentatrice tv Ksenia Sobchak, che ha detto di avere avuto la notizia dalla moglie di Chubais, Avdotya Smirnova. Chubais, padre delle privatizzazioni in Russia e già inviato presidenziale per il clima, sarebbe stato colpito dalla sindrome di Guillian-Barre, una malattia neurologica rara che danneggia i nervi periferici.

Chubais è ricoverato in terapia intensiva, secondo quanto ha precisato Ksenia Sobchak, famosissima conduttrice televisiva, attrice e politica, figlia dell'ex sindaco di San Pietroburgo Anatoly Sobchak, con il quale Putin mosse i primi passi della sua carriera politica dopo la caduta dell'Unione Sovietica. La conduttrice non ha precisato in quale Paese europeo l'economista sia stato ricoverato,. Alla fine di aprile la Tass aveva scritto che si era stabilito in Italia, dove ha delle proprietà, dopo un breve soggiorno in Turchia. (ANSA).