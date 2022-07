Mosca, il Kosovo provoca, sostenuto da Usa e Ue

(ANSA) - ROMA, 31 LUG - "Facciamo appello a Pristina, e agli Usa e alla Ue che la sostengono, perché mettano fine alle provocazioni e osservino i diritti dei Serbi del Kosovo". Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. La portavoce, citata dalla Tass, ha denunciato come discriminatorie le nuove regole imposte dalle autorità kosovare e in vigore da lunedì sul cambio dei documenti e delle targhe per i serbi del Kosovo. "I leader kosovari sanno che i serbi non rimarranno indifferenti di fronte a un attacco diretto alla loro libertà" , ha aggiunto, affermando che obiettivo di questo attacco è la stessa Belgrado. (ANSA).