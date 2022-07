Birmania: militari arrestano cittadino giapponese

(ANSA) - YANGON, 31 LUG - Un cittadino giapponese è stato arrestato in Birmania perché accusato di aver preso parte a una manifestazione contro il regime militare golpista. Lo rivelano media giapponesi e birmani.

L'arresto del regista Toru Kubota, di 26 anni, è avvenuto a Yangon, la capitale economica del Paese. Il giapponese, dicono i media, era nei pressi di dove si svolgeva una manifestazione ed è stato arrestato insieme a due cittadini birmani.

Non è il primo cittadino straniero finito in carcere dal colpo di stato militare del 1 febbraio 2021 che ha messo fine nel sangue a un decennio di democrazia. Lo scorso anno un altro regista giapponese Yuki Kitazumi fu arrestato mentre faceva riprese sulla repressione e poi rilasciato il 21 maggio 2021 sotto l'onda della pressione internazionale. Si stima che siano almeno 48 i giornalisti finiti in carcere in Birmania dal golpe militare. (ANSA).