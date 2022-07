Libia: l'incarico dell'inviato Onu finisce domani

(ANSA) - IL CAIRO, 30 LUG - Le Nazioni Unite hanno annunciato che Stephanie Williams, Consigliere speciale del Segretario generale (Sasg) dell'Onu per la Libia, lascerà il proprio incarico a fine di luglio, quindi domani: Farhan Haq, il vice portavoce del segretario generale, ha confermato la partenza di Williams ma ha affermato che l'Onu deve ancora decidere come sostituire la diplomatica americana. Lo riporta il sito Libya Review.

"Stiamo cercando, il prima possibile, di avere almeno una persona nominata ad interim per svolgere il tipo di compito che stava assolvendo Stephanie Williams, ma non ho nessun nome da dare", ha detto Haq a giornalisti.

Il "coordinatore della Missione" di supporto delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil), Raisedon Zenenga, reggerà la struttura "fino all'annuncio di un nuovo inviato e capo missione", ha concluso il portavoce.

Giovedì il mandato dell'Unsmil era stato prorogato di nuovo solo di tre mesi su pressione della Russia secondo cui la missione deve essere guidata da un nuovo rappresentante speciale prima di ricevere un incarico più lungo. (ANSA).