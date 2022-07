Ucraina: bombe russe su Kerson e Kharkiv. Colpita anche una scuola

Salgono a 8 i civili morti e 19 quelli feriti per i bombardamenti russi di ieri sera a Bakhmut, nella regione di Donetsk, nel Donbass. Lo ha dichiarato su Telegram Pavlo Kyrylenko, capo dell'amministrazione militare della regione di Donetsk, citato dall'agenzia di stampa Ukrinform.



Le forze russe hanno bombardato stanotte il centro di Kharkiv, colpendo un edificio a due piani e un istituto scolastico. Lo rendono noto le autorità locali, citate dall'agenzia Ukrinform.

"Il servizio di emergenza statale è a lavoro per sgomberare le macerie e cercare eventuali persone intrappolate. Attualmente non ci sono notizie di morti o feriti o uccisi", afferma il sindaco Ihor Terekhov.



E' di sette morti e sei feriti, invece, il bilancio dei bombardamenti effettuati dalle forze russe nelle ultime ore nell'oblast meridionale ucraino di Kherson, secondo quanto riferisce la polizia locale citata dal Kyiv Independent.

Negli attacchi sono state distrutte o danneggiate diverse case in quattro insediamenti. Secondo quanto riferito, le forze russe hanno rubato veicoli civili e una nave passeggeri che avrebbero utilizzato per attraversare il fiume Dnipro nell'area del ponte Antonivsky danneggiato.



Il Senato americano ha approvato all'unanimità una risoluzione non vincolante per chiedere al segretario di Stato Antony Blinken di designare la Russia come stato sponsor del terrorismo per le sue azioni in Cecenia, Georgia, Siria e Ucraina. Azioni il cui risultato è stata la morte di migliaia di "innocenti uomini, donne e bambini". Una misura simile è stata introdotta alla Camera, dove la speaker Nancy Pelosi è a favore. Anche se non vincolante, la risoluzione aumenta la pressione sull'amministrazione Biden affinché includa la Russia nella lista dei paesi sponsor del terrorismo che include Cuba, Corea del Nord, Iran e Siria. Le forze armate ucraine, intanto, dicono di aver colpito depositi russi di munizioni nelle regioni di Donetsk e Kherson. A riferirlo è la direzione per le comunicazioni strategiche dell'esercito su Telegram, come riporta Ukrainska Pravda, precisando che "la maggior parte" del personale militare russo nel deposito di Ilovaisk (nell'oblast di Donetsk) è stata uccisa e il deposito di munizioni è stato raso al suolo. Prima del deposito di Ilovaisk, le forze armate ucraine ne hanno colpito un altro a Brylivka (nella regione di Kherson).