S&P taglia drasticamente il rating dell'Ucraina

Standard & Poor's ha tagliato drasticamente il rating dell'Ucraina da CCC+ a CC. Lo riporta l'ageniza Bloomberg. "Riteniamo praticamente certo che il governo ucraino interromperà i pagamenti almeno su parte del debito estero", ha affermato S&P nella nota in cui ha annunciaton il downgrade. A inizio mese l'Ucraina ha presentato richiesta formale di ritardare i pagamenti delle obbligazioni e il ministero delle Finanze ha fatto sapere di "aver ricevuto indicazioni esplicite di sostegno" al piano da un gruppo selezionato dei suoi maggiori creditori, tra cui BlackRock Inc., Fidelity International, Amia Capital e Gemsstock Ltd. La settimana scorsa l'Ucraina è stata declassata da CCC a Cc da Fitch che ha spiegato che la richiesta del governo di Kiev di ritardare il pagamento del suo debito in valuta straniera "è un procedimento che la porta più vicina al default".