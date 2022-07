Russia, incendio in ostello Mosca, almeno 8 morti e 3 feriti

Almeno otto persone sono morte e altre tre rimaste ferite in un incendio scoppiato in un ostello nel sud di Mosca. Lo riporta l'agenzia russa Tass, citando i servizi di emergenza. "Le fiamme hanno inghiottito tre stanze e un corridoio, per un totale di 150 metri quadrati" al primo piano di un condominio, spiegano le fonti aggiungendo che l'incendio è stato domato. Altre otto persone sono state tratte in salvo dai vigili del fuoco, mentre in 200 sono state fatte evacuare dall'edificio. Si indaga per stabilire le cause del rogo. Secondo i servizio di soccorso moscoviti, l'incendio è scoppiato al piano terra dell'edificio di 15 piani, ma lo sgombero immediato delle persone intrappolate all'interno è stato impedito dalla presenza di sbarre di sicurezza alle finestre. L'incendio in sé è stato domato in poche ore, ma "le sbarre alle finestre hanno impedito alla gente di mettersi in salvo e questa è stata la causa principale dei decessi", dice Andrei Rumiantsev, capo ad interim dei servizi di sicurezza di Mosca citato dalla Tass, il quale ha aggiunto che l'allarme antincendio non ha funzionato. Sull'incendio, ha aggiunto, è stata aperta un'inchiesta.