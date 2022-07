Paesi arabi censurano film Thor per riferimenti a omosessualità

(ANSAMed) - BEIRUT, 29 LUG - Dopo l'ultimo film d'animazione della Pixar, Buzz Lightyear, tocca a Thor, ultima uscita della Marvel, subire i colpi della censura in diversi paesi arabi a causa di riferimenti espliciti all'omosessualità.

Il Bahrain, Kuwait, Egitto e Arabia Saudita sono i paesi che hanno vietato la proiezione nelle sale del film Thor: Love and Thunder per una serie di allusioni all'omosessualità, in particolare legate al personaggio Valkyrie interpretato da Tessa Thompson.

In Bahrain la decisione è stata presa "per preservare i valori virtuosi della società", mentre in Kuwait è stato vietato per "la presenza di scene con personaggi omosessuali".

Un'analoga decisione era stata presa alcune settimane fa dalle autorità egiziane e da quelle saudite, mentre il film è rimasto nelle sale negli Emirati Arabi Uniti.

Qui però a giugno era stato bandito Buzz Lightyear. E lo scorso aprile le autorità dell'Arabia Saudita avevano chiesto alla Disney di rimuovere ogni riferimento all'omosessualità dal film della Marvel 'Doctor Strange nel multiverso della follia'.

(ANSAMed).