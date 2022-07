Orban, 'mie frasi sulle razze un punto di vista culturale'

(ANSA) - VIENNA, 28 LUG - Il premier ungherese Viktor Orban difende "il suo punto di vista culturale" sulle razze miste che ha suscitato molte polemiche. "A volte capita che parlo in un modo che può essere frainteso, ma ho chiesto al cancelliere (Karl Nehammer) di inserire le informazioni in un contesto culturale", ha detto durante una conferenza stampa a Vienna: "In Ungheria, queste espressioni e frasi rappresentano un punto di vista culturale e di civiltà", ha aggiunto. (ANSA).