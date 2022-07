Mosca, ancora non c'è accordo con Usa per scambio detenuti

(ANSA) - ROMA, 28 LUG - Russia e Stati Uniti conducono trattative per un possibile scambio di cittadini detenuti, ma non ci sono ancora risultati: lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ripresa dall'agenzia di stampa statale russa Ria, commentando le parole del segretario di Stato Usa Antony Blinken secondo cui gli Usa hanno fatto una proposta alla Russia per liberare dei cittadini americani ritenuti detenuti ingiustamente in Russia, tra cui la star del basket Brittney Griner. (ANSA).